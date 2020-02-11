Pınar Aylin ezber bozdu!
İki senedir üzerinde çalıştığı "Jazzy 90's" konsepti ile uzun süren sessizliğini bozan güzel sanatçı, müzik dünyasına iddialı bir dönüş yaptı.
Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Pınar Aylin, kariyerindebir ilke imza attı.
İstanbul'daki ilk konserini geçtiğimiz akşam Zorlu PSM'nin yeni kulübü touché'de gerçekleştiren Pınar Aylin, 90'ların vazgeçilmez şarkılarını jazz formunda seslendirdi. Hayranlarına sıra dışı bir müzik ziyafeti sunan Aylin, Doruk Çebi Quartet eşliğinde unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük ilgi gösterilen gecede ünlü sanatçı sergilediği performans ile ayakta alkışlandı.
Konserin biletleri günler öncesinde tükenirken Aylin, yoğun istek üzerine 14 Mart'ta bir kez daha sevenleriyle buluşacak.