Pınar Aylin ezber bozdu!

11.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:52

Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Pınar Aylin, kariyerindebir ilke imza attı.

İstanbul'daki ilk konserini geçtiğimiz akşam Zorlu PSM'nin yeni kulübü touché'de gerçekleştiren Pınar Aylin, 90'ların vazgeçilmez şarkılarını jazz formunda seslendirdi. Hayranlarına sıra dışı bir müzik ziyafeti sunan Aylin, Doruk Çebi Quartet eşliğinde unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük ilgi gösterilen gecede ünlü sanatçı sergilediği performans ile ayakta alkışlandı.

Konserin biletleri günler öncesinde tükenirken Aylin, yoğun istek üzerine 14 Mart'ta bir kez daha sevenleriyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler