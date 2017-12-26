Pınar Altuğ, Yer Aldığı Projede Bile Kendisinden Küçük Eşine Sahip Çıktı
Reklam kampanyası için kamera karşısına geçen Pınar Altuğ, kendisinden yaşça küçük olan kocasına aşkını bir kez daha gösterdi.
Evlendikleri günden beri aralarındaki yaş farkından ötürü "Ayrılırlar" sözlerine maruz kalan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor.
"AŞK İÇİN HER ŞEYİ YIKARIM"
Genç kızların eğitimine destek olmak amacıyla yürütülen kampanyaya dahil olan Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'a bir kez daha sahip çıktı. Altuğ, paylaştığı videoda "Aşk için kuralları yıkarım, yıktım da. Peki ya sen? Aşk için sen ne yapardın?" sözlerini söyledi.
YORUMLAR (40)
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Bu pınar hindi tavuğu oğlana baktı çocuk. Çocuğu erkenden kandırdı. Oğlan da gençlik duygularıyla hemen kandı. Mecbur sonradan çocuk fln yaptık diye kabul etti. Bu kadın tam şeytan. Baktı çocuk kocası askere gitti. Hemen aldattı. Kim bilir daha neler yaptı. Yani, bir şeytan konuşmuş ne yazar? Çok da tın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Brezilya halt etmiş ablamızdaki de deyirmen taşı gibi meaşallah istedinden hakkını almalı haluk taşfırını babasıymış gibi duruyor dizilerde zaten yazık kadına yakıştırdınız tiplemelere bakın taşfırını neki la gilet gibi delikanlı dururkenCevap Yaz Yayından Kaldır
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bazı hanımlar altuğ gibi yaşını hiç göstermiyor. altuğ da bunlardan. hala hayretle aklıma gelir, üvey anne elinde çok eskiden kendinden 20 yaş büyük biriyle evlenmiş akrabamız. kader, eşi vefat edince bu sefer kendisi görüşerek evlenmiş tam 20 yaş küçük biriyle. yalnız o eşi de erken vefat etti. rüveyde hala babamın baba bir ablasının kızı. hepsine rahmet diliyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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annesi gibi duruyor, aldattığı kocalardan sonra hala ekranlarda! hala izleyeni var! izbe, kültürsüz bir kadın(hayatı sadece her yerine yaptırdığı botokslardan ibaret sanıyor) defolup gitmeli artık. .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Bir hayat kadını bir şey söylemiş miş miş. Söylese ne yazar. Millet senin ne olduğunu bilşiyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HERKES KİMSENİN HAYATINA KARIŞAMAZ :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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alın size cevap pınar ablayı kızdırırsanız.. size öyle der işte.. rahatladınızmı şimidi...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bizde inandık abla kardeş ilişkisi dinsiz altuğ ablası oluyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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insanlar istediği kişiyle evlenir kime ne ya iki taraf içinde yaş problem olmamalı iki tarafta memnun sa kime ne peygamber efendimiz kendiyle büyüğüyle de evlendi kendinden küçüğüyleCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Alan memnun satan memnun. . . size ne olaki ?? Asıl iğrenç ve kabul edilemez olan kazık kadar adamların torunları yaşındaki çocuklarla evlenmesi. Dönün de onları konu edin.Cevap Yaz 10 1 Yayından KaldırGÜLAMBER: Herşeyin aşırısı çirkin. Kadın da gidip torunu yaşında bir adamla evlense o da kabul edilemez ve çirkin olur. Davul bile dengi dengine. Ancak Erkek ve kadında da 10 yaş tolere edilebilir bir yaş aralığı.1 1 Yayından KaldırALİ: erkek kendisinden küçükle evlenince tü ka ka kadın evlenince kime ne öylemi sapıklıkta level atlamışsın erkek te kadın da istediğiyle evlenir sen kimsin1 2 Yayından Kaldır
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aynen öyle bırakın kıskançlığıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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seviyorlarsa sorun yok hem pınar hanım 20 likleri cebinden çıkarır allah mesut etsinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İŞİN TUHAFI ADAM GİDER ÇOCUĞU YAŞINDAKİ KIZLA EVLENİR YA DA ADAM 40 YAŞINDA KADIN 25-30 YAŞINDADIR KİMSE SESİNİ ÇIKARMAZ. NE VAR SANKİ KADINDA ADAMDA HAYATINDAN MEMNUN SİZE NE ??? EN AMA EN TUHAFI DA BU ÇİFTE EN ÇOK KADINLAR YORUM YAPIYOR. BEN DE Bİ KADIN OLARAK DİYORUM Kİ KUDURUN KISKANÇLIKTAN . KENDİNİZE BİRAZ BAKIN DA KOCALARINIZIN YANINDA ANNESİ GB DURMAYIN. DIŞARDAKİ ERKEKLERE SÜSLENECEĞİNİZE EVDE PİJAMA GİYECEĞİNİZE KOCALARINIZA SÜSLENİN VE BÖYLE İNSANLARI KISKANMAKTAN VAZGEÇİN. :):):):):Cevap Yaz 10 2 Yayından KaldırZEYNEPPP: VALLAHİ DE BİLLAHİ DA BAYANIM :) BENİM KOCAM DA BENDE BİR AY KÜÇÜK HA :):):):):):):):):Yayından KaldırVALA: sen bir kere bayan degilsin.. satırlarından anladım1 Yayından Kaldır
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Yazlk yapratmayln aslklarl cifte kumrularl rahat blrakallm arkadaslarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kıskaçlar sizeeeeeeeeeee ne alan almış satan satmış bırakın onlar düşünsünCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çekicin kaç yıllık olduğu değil çaktığı çivi önemli ellemeyin usulca yaşasınlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aşk için 2 koca aldattın:(( bumu yani aşk. . bekle gör yarın aşkı için kocanda başkası secerse ne diyecenCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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PINARI TÜRBAN TAKAN BAYANLARA YAPTIĞI YORUMDAN SONRA SİLDİK HAYATIMIZDANCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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anne oğul gibi dursalar da mutlu olmaları güzel bir şey ama kötü yönü hayatın boyunca bu gerçeğin yüzüne vurulması ve kadının sürekli ne kadar mutlu olduğunu gösterme çabası olsa gerekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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içinizdeki kurtları öldürün boşalın rahatlayın.. benim gibi bu kadın bu çocuğa hiç yakışıyormu..Cevap Yaz Yayından Kaldır