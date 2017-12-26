Pınar Altuğ, FOX TV'de Yemek Programı Sunacak
Yemek programlarının aranan ismi Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinin yanına eski mesleğini de ekledi. Altuğ, FOX TV'de yemek programı sunacak.
Kanal D'de pazar akşamları ekrana gelen fenomen dizi Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ, FOX TV ile anlaştı. Altuğ, Ramazan boyunca program yaptığı FOX TV'de bu kez yemek programı sunacak.
RAMAZAN'DA DA ÇALIŞMIŞTI
Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, detayları köşesinden paylaştı. İşte Eyüboğlu'nun bugünkü yazısından "Pınar Altuğ'dan yemek programı" başlıklı o bölüm: Pınar Altuğ, Ramazan boyunca program yaptığı FOX'la yeniden anlaştı. Altuğ'un Ramazan'daki programının adı; 'Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri'ydi. Aldığı radikal kararla gündüz kuşağında bir dizi değişikliğe giden FOX'ta, Altuğ'un bu kez sunacağı yemek programının adı 'Sizi Böyle Alalım'... Sunucunun projesi hafta içi her gün ekranda olacak.
YORUMLAR (13)
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bir bundan çekiyoruz birde tamer karadağlı dan yakında ötekide sunuculuğa başlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hayırlısı olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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isabet olmuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadınıda eski pırıltısına bi türlü kavuşturamadılar. sürekli yeni projelerle gündeme geliyor. oda tutmuyor artık yüzü eskidi.Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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sonra diyorki niye bana laf söylüyorsunuz...Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Gorunce aklima da gozumun onune de hic olumlu seyler gelmiyor...sevmiyorum...fox kanalini izlemiyorum Rabbim izletmesinde.....evlat yetistiriyoruz tum olumsuz davranislar giyinisler hareketler var o kanalda ...hele programlarinda giyinen o kiyafetler,Allahim sen koru şerrinden...Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
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BİRDAHA ALTINA BİRSEY GİY YAŞLI BAŞLI KADINSIN AYIP AAAAAACevap Yaz 5 6 Yayından KaldırKEMAL: Sanane giymez giymez biz böyle seviyoruz rüyamızda böyle görüyoruz3 3 Yayından Kaldır
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YASLANDI YOKYA YASLANDI CIKCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırAYNUR : Nerde yaşlandı, daha gencecik1 1 Yayından Kaldır
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aslında tam amerikan dizilerine yakışır bu kadın.. görüntüsüde vucut yapısıda onlar gibi..Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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ilk dikkat çeken şey sütyen giymemişssin.Cevap Yaz 6 5 Yayından KaldırKEMAL: Giymesin böyle daha güzel renkli rüyalar herkez Pınar’ı kıskanıyor8 1 Yayından Kaldır