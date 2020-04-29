Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine sert yanıt verdi. O mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ, "Ne desem bilemedim!" yazdı.

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle takipçileriyle sık sık polemik yaşayan Pınar Altuğ, yine çileden çıktı. Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden eşi Yağmur Atacan için "jigolo" ifadesini kullanan kadın takipçisine sert yanıt verdi. "JİGOLO" POLEMİĞİ Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya üzerinden "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Instagram hesabının hikayeler bölümünden o mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Pınar Altuğ, "Ne desem bilemedim" yazdı.