Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
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Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım

Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
04.05.2020 22:20 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:25

Sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kalan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin aile olduğunu belirterek, "Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım" ifadelerini kullandı.

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle takipçileriyle sık sık polemik yaşayan ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, Instagram hesabından yaptığı yayında, son dönemde sosyal medyada maruz kaldığı olumsuz ve hakaret içerikli yorumlar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"ONLARA UZANACAK DİLİ KOPARIRIM"

Altuğ, kendisine gelen mesajlar ve verdiği cevaplara yönelik, "Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar. Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım

TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine sert yanıt vermişti. O mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ, "Ne desem bilemedim!" ifadelerini kullanmıştı.

Pınar Altuğ: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
Pınar Altuğ: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım

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