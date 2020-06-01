Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
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Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle

Sosyal medyada takipçilerinin olumsuz yorumlara maruz kalan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, son olarak eşi Yağmur Atacan'la çektikleri bir fotoğrafını paylaştı. Pınar Altuğ'un "Hep baş başa verelim biz seninle" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle
01.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:14

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sürekli takipçilerinin olumsuz yorumlarına maruz kalan oyuncu Pınar Altuğ, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

"HEP BAŞ BAŞA VERELİM BİZ SENİNLE"

Pınar Altuğ son olarak, eşi Yağmur Atacan'la çektikleri bir fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Başarılı oyuncu paylaşımına "Hep baş başa verelim biz seninle" notunu düştü.

Altuğ'un bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle

EŞİYLE İLGİLİ SEVİYESİZ YORUM YAPAN TAKİPÇİSİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine verdiği yanıtla gündem olmuştu.O mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ, "Ne desem bilemedim!" diye yazmıştı.

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