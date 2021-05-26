Pınar Altuğ'dan bu sefer minili paylaşım! Pozu nefes kesti
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Pınar Altuğ'dan bu sefer minili paylaşım! Pozu nefes kesti

Pınar Altuğ'dan bu sefer minili paylaşım! Pozu nefes kesti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraflar Hadise'ye benzetilen Pınar Altuğ'dan bu sefer minili poz geldi. Güzel oyuncunun mini şortuyla verdiği poz nefes kesti.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyleTürk televizyon tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

YENİ POZLAR GELDİ

Son olarak Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar şarkıcı Hadise'ye benzetilen Pınar Altuğ'dan yeni pozlar geldi. Bu kez mini şortuyla objektif karşısına geçtiği anları takipçileriyle paylaşan Altuğ'un yaşına rağmen fiziğini koruması dikkat çekti.

SÜREKLİ MİNİ GİYMESİ SORULDU

Geçtiğimiz günlerde sürekli mini etek ve elbise giymesiyle ilgili konuşan Altuğ, "Uzun bacaklı bir kadınım, o çok avantaj. Ve kendimi mini etekle çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Pınar Altuğ'un minili pozu:


- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Pınar Altuğ'dan bu sefer minili paylaşım! Pozu nefes kesti - Haberler Magazin
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