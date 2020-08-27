Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Oyuncu Pınar Altuğ, bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen yakın arkadaşı Vatan Şaşmaz'ı ölümünn 3. yılında unutmadı.

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, 3 yıl önce Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü. Ölümüyle herkesi yasa boğan Şaşmaz, üçüncü yılında da yakın arkadaşı Pınar Altuğ tarafından anıldı.

"KEŞKE YİNE BÖYLE FOTOĞRAFLAR ÇEKEBİLSEK"

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak 'Keşke yine böyle fotoğraflar çekebilseydik, özlüyorum" dedi. Altuğ'un duygusal paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

VATAN ŞAŞMAZ NASIL ÖLDÜ?

ABD'de yaşayan eski manken Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı yaklaşık 1 aydır kaldığı otele çağırdı. Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı arkadan 3-4 el ateş ederek vurdu. Aker olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah sesine odaya koşan otel personeli arkadan kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Vatan Şaşmaz'ı kapının 1 metre uzağında, Filiz Aker'i ise yatakta ölü buldu.