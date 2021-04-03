Piknikte kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur aranıyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Güncel
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenine ulaşıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle Köprüçay Irmağı kenarında piknik yaparken kaybolan down sendromlu Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına katılan bir rafting işletmesinin çalışanları, kaybolduğu noktaya yaklaşık 12 kilometre mesafede, ırmak kenarında Çimen'in cenazesini fark edip, ekiplere haber verdi. Ekipler, Rafettin Uğur Çimen'in cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN