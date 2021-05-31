Piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga 2 günlük yevmiyeden çıkmış
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Piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga 2 günlük yevmiyeden çıkmış

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan - Haberler | 3. Sayfa

Piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga 2 günlük yevmiyeden çıkmış Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında piknik tüplü, keser, mala ve inşaat demirlerinin kullanıldığı meydan muharebesi gibi kavganın 2 yevmiyeden çıktığı öğrenildi.

Piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga 2 günlük yevmiyeden çıkmış

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında piknik tüplü, keser, mala ve inşaat demirlerinin kullanıldığı meydan muharebesi gibi kavganın 2 yevmiyeden çıktığı öğrenildi. Olayda birbirini darp eden toplam 6 kişinin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olay, Didim ilçesi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; Araçta seyir halinde olan 4 kişilik inşaat işçi grubu ile 2 kişilik işveren arasında alacak verecek konusu yüzünden sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre; iş verenlerin inşaattaki işi götürü olarak verdikleri çalışanların ise işin belirlenen zamanda bitmemesi nedeniyle ek yevmiye istemesi taraflar arasında kavga çıktı.

Kırmızı ışıkta araç durunca taraflar birbirine girdi

Aracın trafik ışıklarında durmasıyla tartışma büyüyünce araçtan inen taraflar birbirine girdi. Piknik tüpünün yanı sıra tahta parçası, keser, demir çubuk gibi çeşitli inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavgada, vücutlarının değişik yerlerinden yaralanan şahıslar hastanede ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

Polis tarafından el konulan ilginç kavgadan geriye görenleri şaşırtan bu görüntüler kaldı.

Piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga 2 günlük yevmiyeden çıkmış
Piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga 2 günlük yevmiyeden çıkmış
Piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga 2 günlük yevmiyeden çıkmış
Piknik tüplü meydan muharebesi gibi kavga 2 günlük yevmiyeden çıkmış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çalışkan

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