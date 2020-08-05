Pikniğe giderken 4 arkadaşlarıyla ölen Aysun ve Savaş, nikah hazırlığı yapıyormuş
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Pikniğe giderken 4 arkadaşlarıyla ölen Aysun ve Savaş, nikah hazırlığı yapıyormuş

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Kurban Bayramı'nın son günü, piknik için İkiyaka Dağları'ndaki Cilo-Sat Gölleri'ne giderken geçirdikleri kazada 4 arkadaşlarıyla birlikte hayatlarını kaybeden Savaş Bayram (32) ile Aysun Er'in (31), evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Pikniğe giderken 4 arkadaşlarıyla ölen Aysun ve Savaş, nikah hazırlığı yapıyormuş
05.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:33

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Kurban Bayramı'nın son günü, piknik için İkiyaka Dağları'ndaki Cilo-Sat Gölleri'ne giderken geçirdikleri kazada 4 arkadaşlarıyla birlikte hayatlarını kaybeden Savaş Bayram (32) ile Aysun Er'in (31), evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. 8 yıldır birlikte oldukları ve koronavirüs salgını nedeniyle erteledikleri nikahlarını bayram sonrası kıymayı planladıkları öğrenilen çift, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Kurban Bayramı'nın son günü yaşanan kazada, İkiyaka Dağları'ndaki Cilo-Sat Gölleri'ne giderken içinde bulundukları pikapın şarampole uçması sonucu Aysun Er, Savaş Bayram ile  arkadaşları Semra Varol, Çimen Özçük, Meryem Renda ve Evin Yazgan hayatlarını kaybetti.  Yaralanan sürücü Mustafa Nasıroğlu'nun tedavisi sürerken, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Semra Varol Orman Mahallesi'nde, Çimen Özçük Akalın köyünde, Vergi Dairesi'nde memur olarak görev yapan Meryem Renda Adaklı köyünde, Milli Eğitim Personeli Evin Yazgan da Onbaşılar köyünde toprağa verildi.

OTURACAKLARI EVİ DE KİRALAMIŞLAR 

4 arkadaşlarıyla birlikte aynı kaderi paylaşan Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Aysun Er ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olan Savaş Bayram'ın evlilik hazırlığı yaptıkları öğrenildi. Bayram ve Er, bugün Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Gözyaşının sel gibi aktığı cenazede çiftin arkadaşları, Aysun'un çeyizini hazırladığını, Savaş'ın da yaşayacakları evi kiraladığını anlattı. İkilinin pandemi nedeniyle erteledikleri nikahı bayramdan sonra kıymayı planladığı ifade edilirken, Savaş Bayram'ın kardeşi Fesih Bayram, "Altı yıl yurt dışında okudu. Çalışmak için İstanbul'a gitti. Evlilik için iki ay önce buraya geldi. Savaş ile Aysun'un 8 yıllık bir beraberliği vardı. Bayramdan önce söz kestik. Bayramdan sonra evlenecektiler. Evi kiraladılar. Bu dünyada beraber olamadılar inşallah diğer dünyada beraber olurlar. Her iki ailenin istediği üzerine de yan yana defnettik" dedi. 


Kaynak: DHA

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