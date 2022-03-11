İSTANBUL (İHA) - Pierre Loti'de masalsı kar manzarası

İSTANBUL - İstanbul'da gece boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Megakent'in neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi'nde ve Haliç'te ise masalsı görüntüler oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışı bugün gece ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Megakenti saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.