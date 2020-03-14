Pi Günü nedir? Pi Günü ne zaman kutlanır? Pi sayısı nedir? Pi Günü tarihçesi! Matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilen Pi Günü, 3,14 sayısı ile özdeş olduğu için yılın 3. ayı, 14. günü kutlanmaktadır. Peki, Pi Günü nedir? Pi sayısı nedir? Pi Günü ne zaman kutlanır? Pi Günü tarihçesi! İşte Pi Günü'nün merak edilenleri…

Pi Günü, ünlü matematik sabiti pi sayısı anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Peki, Pi Günü ilan edilmesinin amacı nedir? İşte Pi sayısı nedir? Pi Günü hakkında merak edilen Pi Günü nedir? Pi Günü ne zaman kutlanır sorularının yanıtları ve Pi Günü tarihçesi!

Pİ GÜNÜ NEDİR?

Pi Günü, ünlü matematik sabiti pi sayısı anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.

Pİ GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Pi Günü 14 Mart'ta kutlanmaktadır.

Pİ SAYISI NEDİR?

Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

Pİ GÜNÜ TARİHÇESİ!

Pi Günü'nün bilinen ilk resmi ya da büyük ölçekli kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988'de, Shaw'ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium'da gerçekleşmiştir.

12 Mart 2009'da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti.

2010 Pi Günü için Google, "Google" sözcüğünü çemberler ve pi sembolü içeren çizimlerle şekillendirerek ana sayfasında yayınladı.