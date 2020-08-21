Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
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Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle pozunu paylaşırken göbeğini photoshopla gizlemeye çalıştığı için sosyal medyada alay konusu olan oyuncu Pınar Altuğ, bikinili yakalandı.

21.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:14

Başarılı oyuncu Pınar Altuğ, normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile Marmaris'te tatil yapıyor. Teknede tatilin tadını çıkaran Altuğ, geçtiğimiz günlerde bir fotoğrafını paylaşarak göbeğini photoshopla ile gizledi. Ancak Altuğ, önceki gün bikinili yakalandı.

DENİZİN TADINI ÇIKARDILAR

Çift, önceki gün Marmaris Bozburun'da objektiflere yansıdı. Habertürk'te yer alan habere göre; ikili, misafir oldukları teknede sohbet ederken kızları Su ise bütün gün arkadaşlarıyla denizin tadını çıkardı. Ardından çift, akşam saatlerinde kendi teknelerine geçerek günü tamamladı. Geçtiğimiz günlerde göbeğini gizlemeye çalışan Altuğ, arkadaşlarının teknesinde renkli bikinisiyle yakalanmaktan kurtulamadı.

Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi

ALAY KONUSU OLMUŞTU

Pınar Altuğ, geçtiğimiz gün kızı ve eşiyle tekneden çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşırken göbeğini siyaha boyayıp mayo görüntüsü vermeye çalıştı. Kısa sürede fark edilen Altuğ, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Altuğ, kendi fotoğrafını paylaşan bir Instagram sayfasına da "Photoshopun ne olduğuna baksanız göbeğimi küçültmek amaçlı değil sadece bikinili görünmemek amaçlı olduğunu anlayabilirdiniz. Son 10 senedir yazları teknede yaşıyorum ve bir gün bile kendimi saklama ihtiyacı hissetmedim. Bu çok güzel bir kare amacından aşıp da bikinili yorumları yapılmasın diye yaptım" demişti.

Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Haber Yorumları (5)
FANİ: Herkes yasantisinda özgürdür ancak bu yasantisi baskasini etkiliyecek türden olmamasi lazimdir bir bayan veya bir erkek mahrem yerlerini teshir ediyorsa bunu gören buna bakan yasi ne olursa olsun kim olursa olsun bu durumdan olumsuz yönde etkinecektir bu durum toplumun aile mefumunu olumsuz yönde etkiliyecektir
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ADA: Her hali itici
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GÖKHAN: Gerçekten bu kadın iyice moruklaşmış ya. . .
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