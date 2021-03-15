Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü
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Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü

15.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:41

Instagram hesabından photoshop yaptığı fotoğraflarına yer veren Fahriye Evcen, dikkatinden kaçan bir detay yüzünden sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun kapıyı yamulttuğu fotoğrafına, "Fahriye Evcen de olsan o kapı yamulacak", "Daha profesyonel olmalısın" şeklinde yorumlarda bulundu.

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ve vaktini oğluyla birlikte evinde geçiren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'dan art arda 3 fotoğraflarına yer verdi.

"FAHRİYE EVCEN DE OLSAN O KAPI YAMULACAK"

Güzelliği ile göz kamaştıran ünlü oyuncu, fotoğraflarını kullanıcılarının beğenisine sunarken, fotoğrafındaki photoshop detayı ise dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı. Photoshop yapayım derken kapıyı yamultan Evcen'e, kullanıcılar, "Fahriye Evcen de olsan o kapı yamulacak", "Daha profesyonel olmalısın", "Yapma be kadın", "O da yapıyorsa biz ne yapalım" şeklinde yorum yapmaktan kendilerini alamadı. Adeta sosyal medyanın diline düşen güzel oyuncu, eleştiri de alsa yine de pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü
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