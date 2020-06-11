Photoshop Camera Nedir? Adobe Photoshop Camera'yı yayınladı mı ? iOS ve Android için Photoshop Camera.. Adobe,Photoshop Camera ile photoshopun sihrini kameranızın içine getirdi. Büyük ilgi toplaması beklenen Photoshop Camera Nedir? iOS ve Android için Photoshop Cameraindirme linkleri ve merak edilen her şey haberimizde..

PHOTOSHOP CAMERA NEDİR? Photoshop Camera uygulaması,daha önce yüzlerce örneğini gördüğümüz kamera uygulaması. Fakat Photoshop Camera'yı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği yapay zeka platformu kullanıyor olması. Söz konusu yapay zeka platformu "Sensei" sayesinde kullanıcılar daha farklı filtrelere ulaşabilecek. PHOTOSHOP CAMERA İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ? Çekim öncesinde veya sonrasında uygulamak için Instagram'a uygun, muhteşem lensler ve kamera efektleri arasında gezinin. Bunları uygulayıp değiştirmek son derece kolaydır. Böylece fikrinizi değiştirdiğinizde istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca favorilerinizi kaydederek her istediğinizde kullanabilirsiniz. Photoshop Camera iOS linki Photoshop Camera Android linki