Phoenix Suns - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Phoenix Suns - Portland TB maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Phoenix Suns - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Phoenix Suns - Portland TB maçı gerçekleşecek. Peki, Phoenix Suns - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

PHOENIX SUNS - PORTLAND TB MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Phoenix Suns - Portland TB maçı Phoenix'da Talking Stick Resort Arena'da oynanacak. Phoenix Suns - Portland TB maçı, Bilyoner TV veNBA TV HD kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 75, D-Smart 72 ve Turkcell TV+ 76 üzerinden izlenebilmektedir.

PHOENIX SUNS - PORTLAND TB MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 23 Şubat Salı günü oynanacak Phoenix Suns - Portland TB maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.