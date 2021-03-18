Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçı gerçekleşecek. Peki, Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

PHİLADELPHİA 76ERS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçı, Philadelphia'da Wells Fargo Center'da

oynanacak. Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucksmaçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

PHİLADELPHİA 76ERS - MİLWAUKEE BUCKS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 18 Mart Perşembe günü oynanacak Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçı, Türkiye saatiyle 02.00'da başlayacak.