Phasmophobia, Noel güncellemesinde alıyor

Kinetic Games, Phasmophobia'nın Noel güncellemesinde gelen yeni öğelerden birkaçını yayınladı. Oyunun Trello panosuna göz atarak, başlangıçta bu ayın başlarında oluşturulan Noel güncellemesi için bir giriş var.

Çağırma çemberi ve voodoo bebeğinin ekleneceği güncellemede hayalet avı maceralarınızda tam olarak nasıl oynanacağı hakkında henüz bir bilgi yok, ancak çağırma çemberinin hayaleti nereye atarsanız atın ortaya çıkarmanıza izin verme olasılığı yüksek olacak. Güncelleme ile birlikte iki lanetli eşya daha gelecek.

Noel güncellemesinin çıkış tarihi şu anlık paylaşılmadı, ancak önümüzdeki haftalarda çıkması beklenmektedir. Kinetic Games, 2021 boyunca bazı tutarlı güncellemelerle Phasmophobia'ya giyinmek için oldukça iyi bir iş çıkardı.

Phasmophobia, 4 oyunculu çevrimiçi kooperatif psikolojik korku oyunudur. Paranormal aktivite artıyor ve elinizden geldiğince çok kanıt toplamak için tüm hayalet avlama ekipmanlarını kullanmak size ve ekibinize kalmış.

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