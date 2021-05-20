Phasmophobia güncellemesi iki yeni hayalet türünü tanıtacak!

Kinetic Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bağımsız korku oyunu Phasmophobia için yeni gelecek güncelleme, Yokai ve Hantu olmak üzere iki yeni hayalet türünü ekleyecek. Yokai ve Hantu hayaletlerinin özellikleri nelerdir? İşte detaylar!

Kinetic Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan psikolojik korku oyunu Phasmophobia, iki yeni hayalet türünü tanıtan bir güncelleme ile geliyor. Ayrıca, yeni güncelleme diğer yaşam kalitesi özellikleriyle birlikte gelecek.

Phasmophobia'nın geliştiricisi ve yayıncısı Kinetic Games, bir sonraki iki hayalet Yokai ve Hantu olacağını Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yokai, Japonca hayalet anlamına gelir. Yokai'nin pek çok çeşidi vardır ve bunların çoğu Japon kültürünün önemli parçalarıdır. Phasmophobia'nın Yokai'si tipik olarak aile evlerinde bulunacak ve oyuncuların seslediren etkilenecek. Oyuncular etraflarında çok fazla konuşurlarsa oldukça fazla sinirlenecek Yokai'in, olumsuz yanı ise avlanırken sınırlı bir işitme aralığı olması.

Hantu ise, Endonezce'de "ruh" anlamına gelir. Geneksel olarak, doğa ruhlarına atıfta bulunan Hantu, modern kullanım açısından herhangi bir hayalet ve iblisle eşletirilebilir. Sıcak hava Hantu'yu yavaşlatır. Ancak düşük sıcaklıklarla hareket ettiklerinde hız artışı elde ederler.

Twitter'da paylaşılan haberin ardından oyuncular şimdiden heyecanlanmış durumda. Birçokları yeni güncellemenin ölüler dünyasına yeni bir soluk getireceğini düşünüyor. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi olmasa da, hayranlar bu yeni hayaletleri araştırmak için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklarını umuyorlar.