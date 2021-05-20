Phasmophobia güncellemesi iki yeni hayalet türünü tanıtacak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Phasmophobia güncellemesi iki yeni hayalet türünü tanıtacak!

Phasmophobia güncellemesi iki yeni hayalet türünü tanıtacak!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Kinetic Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bağımsız korku oyunu Phasmophobia için yeni gelecek güncelleme, Yokai ve Hantu olmak üzere iki yeni hayalet türünü ekleyecek. Yokai ve Hantu hayaletlerinin özellikleri nelerdir? İşte detaylar!

Kinetic Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan psikolojik korku oyunu Phasmophobia, iki yeni hayalet türünü tanıtan bir güncelleme ile geliyor. Ayrıca, yeni güncelleme diğer yaşam kalitesi özellikleriyle birlikte gelecek.

Phasmophobia'nın geliştiricisi ve yayıncısı Kinetic Games, bir sonraki iki hayalet Yokai ve Hantu olacağını Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Phasmophobia güncellemesi iki yeni hayalet türünü tanıtacak!

Yokai, Japonca hayalet anlamına gelir. Yokai'nin pek çok çeşidi vardır ve bunların çoğu Japon kültürünün önemli parçalarıdır. Phasmophobia'nın Yokai'si tipik olarak aile evlerinde bulunacak ve oyuncuların seslediren etkilenecek. Oyuncular etraflarında çok fazla konuşurlarsa oldukça fazla sinirlenecek Yokai'in, olumsuz yanı ise avlanırken sınırlı bir işitme aralığı olması.

Hantu ise, Endonezce'de "ruh" anlamına gelir. Geneksel olarak, doğa ruhlarına atıfta bulunan Hantu, modern kullanım açısından herhangi bir hayalet ve iblisle eşletirilebilir. Sıcak hava Hantu'yu yavaşlatır. Ancak düşük sıcaklıklarla hareket ettiklerinde hız artışı elde ederler.

Twitter'da paylaşılan haberin ardından oyuncular şimdiden heyecanlanmış durumda. Birçokları yeni güncellemenin ölüler dünyasına yeni bir soluk getireceğini düşünüyor. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi olmasa da, hayranlar bu yeni hayaletleri araştırmak için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklarını umuyorlar.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cansu Dere Hande Erçel Burak Sergen
Spor Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Phasmophobia güncellemesi iki yeni hayalet türünü tanıtacak! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 17:53:16. #1.15#

title