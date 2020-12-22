Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty

22.12.2020 15:26 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:40

Son dakika! BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının adı Comirnaty olarak açıklandı. Yüzde 95 etkinliği ile dünyaya umut olan aşıdan, 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Aşılar bin ila 5 bin doz aşı taşıyabilen soğuk hava kutuları içerisinde taşınacak. Şirketin bulunduğu Almanya'da aşı dağıtımı 25 dağıtım merkezi üzerinden 450 aşılama merkezine yapılacak.

DOKTOR TÜRECİ: 10 AYLIK SÜREÇTE HAZIRLANDI

BioNTech Tıbbi Araştırmalar Yöneticisi ve Kurucu Ortağı Özlem Türeci basın toplantısında aşının hazırlanma sürecine ilişkin bilgiler paylaştı. Aşının "Işık Hızı" adlı 10 aylık bir proje sonucunda hazırlandığını belirten Türeci, aşının ilk faz denemelerinin 23 Nisan 2020 tarihinde başladığını söyledi.

YÜZDE 95 ETKİ GÖSTERDİ

Türeci, 27 Temmuz'da ikinci faz denemelerine geçilen aşının yaklaşık 44 bin denek üzerinde yapılan üçüncü faz denemelerinde de yüzde 95 oranında etkinlik gösterdiğini aktardı.

Üçüncü faz denemelere katılan kişiler ABD, Almanya, Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Arjantin'den seçilirken bunların yüzde 40'ından fazlasının 65-85 yaşları arasında olduğu belirtildi. Aşının baş ağrısı ve yorgunluk gibi yan etkileri olduğu, uygulanan kişilerin yüzde 2'sinde baş ağrısı ve yüzde 3,8'inde yorgunluk görüldüğü kaydedildi. Bunun dışında ise aşının genel olarak iyi tolere edildiği ifade edildi. Aşının mRNA, şeker, tuz, lipitler ve zerk edilebilmesi için sudan oluştuğu belirtildi.

Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty
Haber Yorumları (4)
6.FİLO: Herkesin kafası çok karışık durumda.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
COCUK: Çocuklarda kaç denek üzerinde denenmiştir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HİÇKİMSE: İsmi Türkçe olabilirdi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty | Haberler.com Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:52:29. #1.14#
title