Peyzaj mimarlığı bölümü akreditasyon çalışmalarını tamamladı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar başkanlığındaki toplantıda, akreditasyon değerlendirme çalışmalarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Akreditasyon değerlendirme çalışmalarını tamamlayan ve raporları Orman Fakültesi Dekanlığına sunan Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün, 1-3 Kasım 2021 tarihleri arasında Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) adına yapılan akreditasyon değerlendirmeleri Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Dr. Öğretim Üyesi Ayça Yeşim Çağlayan, Betül Aküzüm ve İlke Akkaya tarafından gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü'nün katıldığı toplantıda, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün güçlü-zayıf yönleri irdelenerek çeşitli konularda değerlendirmeler yapıldı ve son gün sonuç raporunun özetlenmesi ile de akreditasyon ekibi çalışmalarını tamamladı.

Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yapılan açıklamada, "Süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, sonuçlarının Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Orman Fakültesi ve Üniversitemiz adına hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

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