Peynir bidonundan 10 kilogram eroin çıktı

Peynir bidonundan 10 kilogram eroin çıktı

AĞRI'da şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada peynir bidonu içerisine gizlenmiş halde 10 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı bölgesinde şüphelenerek durdurdukları bir araçta arama yaptı. Polisler, peynir bidonu içinde 20 paket halinde toplam 10 kilo 226 gram eroin ile 700 paket kaçak sigara ele geçirdi. Uyuşturucu ve kaçak sigarayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldığı adliyede tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet ARSLAN