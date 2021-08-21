Petrol Kralları filmi oyuncuları kim? Petrol Kralları konusu, oyuncuları ve Petrol Kralları özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Petrol Kralları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Petrol Kıralları konusu, özeti ve Petrol Kralları oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Petrol Kralları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Petrol Kralları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Petrol Kralları filmini izleyecek olanların merak ettiği Petrol Kralları konusu nedir, Petrol Kralları oyuncuları kimler ve Petrol Kralları özeti gibi konuları inceliyoruz.

PETROL KRALLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Para sıkıntılarından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçer ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.

PETROL KRALLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Zeki Alasya

Oyuncular: Zeki Alasya, Metin Akpınar, Suna Yıldızoğlu, Perran Kutman, Ali Şen

Tür: Komedi Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yapım Yılı: 1978 (89 dk)

Senaryo: Zeki Alasya Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yapımcı Firma: Erman Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe