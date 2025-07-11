Petrol Kralları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Petrol Kralları filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Petrol Kralları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Petrol Kralları filmini izleyecek olanların merak ettiği Petrol Kralları konusu nedir, Petrol Kralları oyuncuları kimler ve Petrol Kralları özeti gibi konuları inceliyoruz.

PETROL KRALLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.



PETROL KRALLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin oyuncuları arasında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Suna Yıldızoğlu, Perran Kutman, Ali Şen, Mine Sun, Şeref Çokşeker, Osman Alyanak bulunuyor.

PETROL KRALLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Petrol Kralları filmi 1978 yılında İstanbul Arnavutköy'de çekildi.