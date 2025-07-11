Petrol Kralları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Petrol Kralları filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Petrol Kralları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Petrol Kralları konusu, özeti ve Petrol Kralları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Petrol Kralları filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Petrol Kralları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Petrol Kralları filmini izleyecek olanların merak ettiği Petrol Kralları konusu nedir, Petrol Kralları oyuncuları kimler ve Petrol Kralları özeti gibi konuları inceliyoruz.
PETROL KRALLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.
PETROL KRALLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Filmin oyuncuları arasında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Suna Yıldızoğlu, Perran Kutman, Ali Şen, Mine Sun, Şeref Çokşeker, Osman Alyanak bulunuyor.PETROL KRALLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Petrol Kralları filmi 1978 yılında İstanbul Arnavutköy'de çekildi.