Petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

15.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:00
Petrokimya tesisindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde dün meydana gelen patlamadan sonra yangın çıkmıştı. Yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada, olay yerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve ölü sayısının 2'ye yükseldiği belirtildi. Patlamada yaralanan 8 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangının kontrol altına alındığı itfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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