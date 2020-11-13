Peter James kimdir? Peter James boy ve kilosu nedir?
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Peter James kimdir? Peter James boy ve kilosu nedir?

13.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:25
Peter James kimdir? Peter James boy ve kilosu nedir?

İngiliz eski futbolcu olan Peter James, futbolu 2019 yazında bıraktığını açıkladı. Peter James kimdir? Peter James boy ve kilosu nedir?

019'da kariyerini noktalayan 39 yaşındaki eski golcü Peter James kimdir? Peter James boy ve kilosu nedir?

PETER JAMES KİMDİR?

Peter James Crouch 30 Ocak 1981 doğumlu İngiliz eski futbolcudur. en son Premier League takımlarından Stoke City forma giydikten sonra başka bir takımla anlaşmayıp futbolu 2019 yazında bıraktığını açıklamıştır. 2006 ve 2010 Dünya Kupası'nda İngiltere millî futbol takımının kadrosunda yer almıştır.

PETER JAMES BOY VE KİLOSU NEDİR?

Boy: 2.01

Kilo:80

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