Petek: "Fetö Dış Güçlerin Kuklasıdır"

FETÖ'nün dış güçlerin bir kuklası olduğunu ifade eden AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, örgüt mensuplarının halen verilen direktiflere göre savunma yaptığını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı Salonu'nda düzenlenen 'Küresel Güçlerin Yeni Oyuncağı: FETÖ' söyleşisine öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin uzun soluklu bir çalışma olduğunu ifade eden TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra her ne kadar silahlı olarak bulunanlarla ilgili adli süreç başlatılmış ise de FETÖ 10 yıllardır devletin içerisine sızmış ve kendisini çok iyi gizlemiş silahlı bir terör örgütüdür. Bu sebeple hem yurt dışında hem de içeride halen FETÖ'ye karşı operasyonlar, soruşturmalar devam ediyor. Yurt dışında devam eden operasyonlarda gerek istihbarat teşkilatımızla gerekse uluslararası anlaşmalar çerçevesinde silahlı terör örgütü üyeleri paketlenip Türkiye'ye getiriliyor. Önemli olan FETÖ olarak kısaca ifade ettiğimiz bu örgütün gerçek yüzünü dünyaya iyi tanıtmamız gerekiyor. FETÖ birilerinin zannettiği gibi iyiliksever, muhafazakar, dindar insanların topluma katkısı için kurulmuş bir örgüt değildir. Başından itibaren dış güçlerin kuklasıdır. Türkiye'de FETÖ aracılığı ile devlet nasıl ele geçirilir ve iç kargaşa çıkarılır bunun çalışmalarını yapan bir örgüttür. Devletimizin FETÖ ile mücadeleyi bırakması mümkün değildir" dedi.

FETÖ ile ilgili davaları yakından takip ettiklerini belirten Petek, "Yargılanan sanıkların ortak bir dil kullanması, ortak söylemler geliştirmesi, ikrar ve itiraflarda bulunmaması, suçlayıcı cümlelerde hepsinin müşterek olması bize örgütün tutuklu mensupları ve sanıkları arasında da bu birlikteliği sağladığını gösteriyor. Örgüt mensupları da verilen direktiflere göre savunma yapıyor. Hatta zaman zaman içlerinden gevşek davranıp itirafta bulunan ve bazı delilleri ortaya koyanları ayrıca gizlice ziyaret edip bu ifadelerini baskı altında verdiklerini söylettirerek tehditlerde bulunuyorlar. Yurt dışına kaçıracaklarına dair vaatlerde de bulunuyorlar. Örgütteki birlikteliği sağlamak için kendini gizlemiş örgüt mensupları halen bu çalışmaları sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Yargılamanın diğer terör örgütlerine olduğu gibi hukuk devletinin ilkeleri içerisinde yapıldığını belirten Petek, "Mahkemelerde zaman zaman şehit yakınlarımız gazilerimiz neden bu mensuplara söz veriliyor diye isyan ediyor. Ama buna rağmen yargı, savunma hakkını kısıtlamadan sonuna kadar onları dinliyor. Ancak gördüğünüz gibi delil var ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları veriliyor. Suçu olmayanların da beraat kararı çıkıyor" diye konuştu.

İsrail'in adı devlet ama kendisinin bir terör örgütü olduğunu ifade eden Petek, "Yani İsrail terör devletidir. Hukuk tanımıyor. Bir devlet kendi iç hukukunu tanımadan rahatlıkla insan öldürüyorsa, evrensel hukuk kurallarını tanımadan çoluk çocuk herkesi öldürüyorsa bu terör devleti olduğunu göstermektedir. Acı olan ise kuruluş amacı insanların huzuru, refahı ve barışını sağlamak için bir araya gelen Birleşmiş Milletler ve onun maalesef 5 devletten oluşan güvenlik konseyi yaptırımları olmayan kararlar alarak İsrail'in bu katliamlarını kolaylaştırıyor. Halbuki dünya sessiz kalmamalı, hukuku dinlemeyen insan haklarını çiğneyen böyle bir ülkeye karşı ortak tavır takınıp yaptırımlarda bulunması gerekiyor. Bunu alamadığımız sürece terörist İsrail devletinin katliamları devam edecektir" dedi. - BURSA