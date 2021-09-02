Petek Ertüre tek başına tatilde!
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Petek Ertüre tek başına tatilde!

Petek Ertüre tek başına tatilde!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Petek Ertüre, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Petek Ertüre, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te görüntülendi.

Tek başına olan Ertüre, uzun süre yüzdükten sonra şezlonguna geçerek güneşlendi. Keyifsiz olduğu gözlemlenen Ertüre'nin bir süredir birlikte olduğu iş insanı Serdar Oal'dan ayrıldığı iddia edildi.

Ertüre, geçtiğimiz haziran ayında Serdar Oal ile Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenmişti. İkili kiraladıkları kabanada yemek yiyip uzun uzun sohbet etmişti.

Birlikte denize giren Ertüre ve Oal, uzun süre denizin keyfini çıkarmıştı. Serdar Bey'in; sol göğsüne, kalbinin tam üzerine yaptırdığı petek şeklindeki dövmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Kaynak: Hürriyet

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