Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı
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Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı

Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da Narkotik ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelinin evinde yaptığı aramada uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirdi.

Burdur'da Narkotik ekipleri uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelinin evinde yaptığı aramada uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri mahkemece tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edilen S.O. isimli şahıstan uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan 3 şahıs hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan işlem yapılırken Narkotik ve Köpek Eğitim Merkezi'ne (KEM) bağlı ekipler de S.O. isimli şahsın evinde arama yaptı. Polis köpeği ve ekipler tarafından didik didik aranan evde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, silah ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan S.O., Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - BURDUR

Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı
Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı
Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı
Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı
Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı
Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı
Pet şişeden uyuşturucu aparatı polisin gözünden kaçmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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