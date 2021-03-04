PES 2021 Lite sistem gereksinimleri | PES 2021 Lite kaç GB?

PES 2021 Lite sistem gereksinimleri Steam, konami ve diğer platformlar üzerinden açıklandı. Peki, PES 2021 oyunu kaç GB hafıza kaplıyor, sistem gereksinimleri neler çok merak ediliyor. PES 2021 minimum ekran kartı ve ram nedir? Dünyadaki önemli sanal futbol serilerinden biri konumda bulunan PES, PS4, Xbox One ve PC üzerinden oynanabiliyor.

KONAMI, bu yıl PES 2021'i es geçerek PES 2022 ile beraber değişikliğe gideceğini açıklamıştı. Firma, PES 2021 yerine bir sezon güncellemesi yayınladı. Şu an oyuncular için erişimde bulunan oyunun myClub modundaki tüm özelliklerine kısıtlama olmaksınız erişim sağlanabiliyor. Bu özelliğiyle beğenileri toplayan PES'te, Başlama Vuruşu, Antreman, myClub, eFootball, Matchday ve Online Turnuva gibi modlar da oyunculara sunuluyor.

PES 2021 LITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

· İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 – 64bit

· İşlemci: Intel Core i5-3470/ AMD FX 4350

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670/ AMD Radeon HD 7870

· Depolama: 40 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

· İşletim Sistemi: Windows 10 – 64bit

· İşlemci: Intel Core i7-3770/ AMD FX 8350

· Bellek: 8 GB RAM

· Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760/ AMD Radeon R9 270X

· Depolama: 40 GB boş alan