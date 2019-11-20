Pervari çevre yolu aydınlatıldı

20.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:50

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), Pervari çevre yolunu aydınlattı.

Dicle Edaş İl Müdürü Naci Obut, 2019 yılı yatırım programında yer alan 397 bin 267 liralık Pervari çevre yolu aydınlatma projesinin 40 günde tamamladıklarını söyledi.

2,4 kilometre uzunluğundaki çevre yoluna 79 aydınlatma direği dikildiğini belirten Obut, aydınlatma şebekesini beslemesi için ise 50 kWA gücünde bir trafo tesis edilerek şebekenin devreye alındığını belirtti.

Kaynak: AA