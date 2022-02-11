Son dakika haberleri! Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri! Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

İhlas Haber Ajansı, Serkan Bayar - Güncel
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Son dakika haberleri... - Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı Peru'nun kuzeyinde bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

- Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

LİMA - Peru'nun kuzeyinde bir yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Peru'nun Pataz eyaletinde dağlık bir bölgede, Tayabamba kentinden Trujillo kentine giden yolcu otobüsü, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu 100 metre derinliğindeki vadiye yuvarlandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazada yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği yolun çamurlu ve bakımsız olduğu belirtilirken, engebeli bölgede çok sayıda kaza meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika haberleri! Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Son dakika haberleri! Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

Son dakika haberleri! Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü, 33 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Güncel

Peru, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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