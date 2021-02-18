Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

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Peru'da bir polis memuru sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadını durdurdu. Kadın ceza yememek için polisi öperken o anlar kameraya yansıdı. Olay sonrası polis görevinden alındı.

Peru'nun başkenti Lima'da sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını hiçe sayan bir kadın polis memur tarafından durduruldu. Kadınla kısa süre konuşan polis memuru, daha sonra maskesini indirdi. Kısıtlamayı delen kadın ceza kesileceğini anladığı an, polis memurunu öpmeye çalıştı.

POLİS GÖREVİNDEN ALINDI

Polis memuru ilk olarak uzaklaşmaya çalıştı. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, polis memurunun kısıtlamayı delen kadını öptüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis memuru görevden alındı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY"

Lima Polis Departmanı tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada, polis memurunun görevi kötüye kullanması nedeniyle görevinden alındığı açıklanırken, "Kabul edilemez bir olay. Halkımızdan özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı