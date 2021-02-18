Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

18.02.2021 18:46 | Son Güncelleme: 18.02.2021 19:16

Peru'da bir polis memuru sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadını durdurdu. Kadın ceza yememek için polisi öperken o anlar kameraya yansıdı. Olay sonrası polis görevinden alındı.

Peru'nun başkenti Lima'da sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını hiçe sayan bir kadın polis memur tarafından durduruldu. Kadınla kısa süre konuşan polis memuru, daha sonra maskesini indirdi. Kısıtlamayı delen kadın ceza kesileceğini anladığı an, polis memurunu öpmeye çalıştı.

POLİS GÖREVİNDEN ALINDI

Polis memuru ilk olarak uzaklaşmaya çalıştı. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, polis memurunun kısıtlamayı delen kadını öptüğü görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis memuru görevden alındı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY"

Lima Polis Departmanı tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada, polis memurunun görevi kötüye kullanması nedeniyle görevinden alındığı açıklanırken, "Kabul edilemez bir olay. Halkımızdan özür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (9)
ARİF GSLİ: Bir bayanım kirli, pis olması völe bişey. Birine kadınlık vasfını göstermekten çekinmeywn her kadın, aldatmaya eşverişli dir. Allah ım böle zihniyeti bozuk kızlardan safi erkeklerimizi koru ne olur.
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.....: adam için çok zor bir an,
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KAMİL: Peru da polis olmayan da. Ne bilim.
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