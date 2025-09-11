Haberler

Perşembe hangi diziler var? 11 Eylül Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe hangi diziler var? 11 Eylül Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 11 Eylül 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: Aşk-ı Memnu

Show TV: Veliaht

NOW TV: dizi yok

Star TV: Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EYLÜL

13.15 Seksenler

15.50 Teşkilat

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema

22.35 Ölü Ozanlar Derneği | Yabancı Sinema

01.05 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema

03.10 Teşkilat

