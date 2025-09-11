Perşembe hangi diziler var? 11 Eylül Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 11 Eylül 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: dizi yok
Kanal D: Aşk-ı Memnu
Show TV: Veliaht
NOW TV: dizi yok
Star TV: Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EYLÜL
13.15 Seksenler
15.50 Teşkilat
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema
22.35 Ölü Ozanlar Derneği | Yabancı Sinema
01.05 Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı | Yabancı Sinema
03.10 Teşkilat