Perre Antik Kenti'ne Ziyaretçi İlgisi

Adıyaman'da Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti vatandaşlardan ilgi görüyor.



Merkeze bağlı Örenli Mahallesi'nde bulunan ve birçok kaya mezarı ile mozaiklerin bulunduğu Perre Antik Kenti'ni ziyaret eden vatandaşlar, antik kente hayran kalıyor.



Kenti gezen üniversite öğrencilerinden Şükrü Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantepli olduğunu ve Adıyaman Üniversitesi'nde okuduğunu söyledi.



Perre Antik Kenti'nin görülmeye değer bir yer olduğunu dile getiren Demir, "Antik Kenti görmeyenler için gerçekten büyük bir kayıp olur. Burası çok güzel. Tarihini okudukça da önemini anlıyoruz. Adıyaman'ı gezmeye gelecek olanların tercih etmesi gereken birinci yerlerden birisi." dedi.



Antik kenti gezen ve Hataylı olduğunu ifade Ahmet Çolak ise Adıyaman Üniversitesi'nden arkadaş grubuyla geldiklerini dile getirdi.



Adıyaman'da gezilebilecek çok yer olduğunu anlatan Çolak, "Perre Antik Kenti gerçekten gezilmesi gereken bir yer. Çok beğendik. Tarihi açıdan baktığımız zaman farklı ve ilgi çeken bir turistik yer. Adıyaman için gerçekten önemli bir mekan burası." diye konuştu.