Perküsyonun Kalbi İTÜ'de Atacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarınca "Mısırlı Ahmet Perküsyon Atölyesi" gerçekleştirilecek.

İTÜ Maçka Yerleşkesi Bised Performans Salonu'nda düzenlenecek etkinlik, 21 Şubat'ta saat 15.00'te müzikseverlerle buluşacak.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek atölye çalışmasında, müzik çalışmalarını uzun yıllar Mısır'da sürdüğü için Mısırlı Ahmet olarak bilinen usta müzisyen, kendine özgü perküsyon teknikleriyle sahne alacak.

Kaynak: AA