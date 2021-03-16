Periyodik tablo özellikleri: Periyodik tablo nedir? Periyodik tablo ilk 20 elementi

Kimyasal elementlerin sınıflandırılması için periyodik tablo geliştirildi. Periyodik tablo aynı zamanda periyodik cetvel ve periyodik çizelge şeklinde de ifade edilmektedir. Periyodik tablo özellikleri: Periyodik tablo nedir? Periyodik tablo ilk 20 elementi

Periyodik tabloda soldan sağa veya yukarıdan aşağı gidildikçe düzenli değişen özellikler bulunmaktadır. Periyodik tabloda elementlerin artan atom numaralarına göre, bir sıralanış yer alır. Periyodik tablo ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Peki periyodik tablo nedir, özellikleri neler? Periyodik tabloyu kim buldu?

PERİYODİK TABLO ÖZELLİKLERİ

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur.

Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe,

Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.

Atom numarası artar.

Değerlik elektron sayısı artar.

Elektron alma isteği (ametallik) artar.

Yörünge sayısı değişmez.

Atom hacmi ve çapı azalır.

Bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe,

Proton, nötron sayıları ve kütle numarası artar.

Atom numarası artar.

Değerlik elektron sayısı değişmez (Bu nedenle aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir).

Elektron verme isteği (metalik karakter) artar.

Yörünge sayısı artar.

Atom hacmi ve çapı artar.

PERİYODİK TABLO NEDİR?

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına (buna proton sayısı da denir) göre bir sıralanışıdır. Periyodik cetvelden önce de bu yönde çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, mucidi genelde Rus kimyager Dmitri Mendeleyev kabul edilir. 1869'da Mendeleyev atomları artan atom ağırlığına göre sıraladığında belli özelliklerin tekrarlandığını fark etti.[1][2] Özellikleri tekrarlanan elementleri alt alta yerleştirdi ve buna periyot adını verdi.

Grup İsmi

1 alkali metal

2 toprak alkali metal

13 bor grubu

14 karbon grubu

15 azot grubu

16 kalkojen

17 halojen

18 soygaz

Grup

Dış katman elektron dizilimi aynı olan elementlerin oluşturduğu birliğe grup denir. Gruplar periyodik tablodaki sütunlardır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir

Gruplar iki şekilde adlandırılır. Birincisi IUPAC'ın önerdiği 1'den 18'e kadar olan sayılardır. İkincisi ise daha sık kullanılan harf (A,B) ve rakamlardan oluşan adlandırmadır.

Periyot

Periyodik tablodaki satırlara periyot denir. Toplam yedi periyot vardır. Altıncı periyot 32 elemente sahip uzun bir periyottur, bu periyodun 14 elementi aşağıya taşınmıştır. Bunlara lantanit denir. Aynı şey yedinci periyot için de geçerlidir. Yedinci periyottan ayrılan bölümlere ise aktinit denir. (Periyodik tablonun altında bulunan 2 periyot şeklinde olan yer.)

Blok

Elementler (hidrojen ve helyum dışında) değerlik orbitallerine göre s,p, d ve f olmak üzere dört ana bloğa ayrılır. s ve p ana grup, d ve f yan grup olarak bilinir.[