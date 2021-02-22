Perinçek'in canlı yayında kullandığı ifade "Erken seçim tarihini mi işaret etti?" sorusunu akıllara getirdi
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Perinçek'in canlı yayında kullandığı ifade "Erken seçim tarihini mi işaret etti?" sorusunu akıllara getirdi

22.02.2021 11:08 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:12

TV 100 ekranlarına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'nin kapatılacağını ifade ederek "Kürt seçmen Vatan Partisi ve AK Parti'ye yönelecek. Saklayın bu konuşmamızı, 6 ay sonra seyrettirirsiniz" dedi. Perinçek'in bu sözleri "6 ay sonra erken seçim mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TV 100 ekranlarında konuk olduğu programda yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GÜNEYDOĞU'DA İKİ PARTİYE KUVVETLİ YÖNELİŞ VAR"

HDP için "Türkiye'deki Amerikancıların büyüttüğü partidir" diyen Perinçek, "Onların sonu gelmiştir. Göreceksiniz. Ne Amerika ne CHP ne İYİ Parti onları kurtaramayacak. Kapatılması da Millet İttifakı'na çok ağır bir darbe vuracak. Yerine yenisi kurulsa da kapatılacaktır, yenisine de eskisi gibi oy verilmeyecektir. Oradaki oyları da size söyleyeyim; Güneydoğu'daki illerimizde iki partiye çok kuvvetli yöneliş var. Bunlardan birisi Vatan Partisi birisi de AK Parti'dir." ifadelerini kullandı.

6 AY SONRA ERKEN SEÇİM Mİ VAR?

Konuşmasının devamında "Saklayın bu konuşmamızı, 6 ay sonra seyrettirirsiniz. Bunları göreceğiz. Onların yerine yeni bir partiye falan da Türkiye izin vermeyecek" diyen Perinçek'in bu sözleri "6 ay sonra erken seçim mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

Perinçek'in canlı yayında kullandığı ifade 'Erken seçim tarihini mi işaret etti?' sorusunu akıllara getirdi

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