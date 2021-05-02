Perihan Savaş torunlarıyla Maldivler'de
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Perihan Savaş torunlarıyla Maldivler'de

Perihan Savaş torunlarıyla Maldivler'de
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı tatile İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve onun çocukları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile çıktı.

Ünlü sanatçı tatile İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve onun çocukları Efe, Kemal Ali ve Zeynep Bal ile çıktı. 4 yıl önce de aynı yerde torunlarıyla tatil yapan Perihan Savaş, o günlerden bir kareyi yeni çektiği fotoğrafla birlikte Instagram'da paylaştı:

"4 yıl önce, 4 yıl sonra kuzularımla. Şükürler olsun." Savaş'ın nazar boncuklarıyla yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Kaynak: Hürriyet

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