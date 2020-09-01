Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, sosyal medya hesabından perdenin arkasında çırılçıplak poz verdiği anı paylaştı. Klum'un cüretkar pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Kısa bir süre önce Bayern Münih'in maçını izlemek üzere arkadaşlarıyla bir araya gelen ve orada da eşinin objektifine verdiği pozları paylaşan model Heidi Klum bu defa çok daha cesur bir kareyi Instagram hesabına yükledi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Kendisinden 16 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile geçen yıl dünya evine giren 47 yaşındaki Heidi Klum, fiziğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Cüretkar model son olarak 7,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından çıplak pozunu paylaştı. Perdenin arkasında poz veren Heidi Klum, yoruma kapalı paylaştığı bu fotoğrafla 130 binden fazla beğeni aldı.

Kaynak: Snob Magazin