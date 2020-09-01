Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi
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Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, sosyal medya hesabından perdenin arkasında çırılçıplak poz verdiği anı paylaştı. Klum'un cüretkar pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

01.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:34

Kısa bir süre önce Bayern Münih'in maçını izlemek üzere arkadaşlarıyla bir araya gelen ve orada da eşinin objektifine verdiği pozları paylaşan model Heidi Klum bu defa çok daha cesur bir kareyi Instagram hesabına yükledi.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Kendisinden 16 yaş küçük eşi Tom Kaulitz ile geçen yıl dünya evine giren 47 yaşındaki Heidi Klum, fiziğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Cüretkar model son olarak 7,5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından çıplak pozunu paylaştı. Perdenin arkasında poz veren Heidi Klum, yoruma kapalı paylaştığı bu fotoğrafla 130 binden fazla beğeni aldı.

Perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (3)
MELİSS: BEN DAHA CESURUMM ALP
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SMMM: BÜYÜLENDİM
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ALP: MELİS NERDESİN SEN
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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