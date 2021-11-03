Perdenin Ardındakiler - Her Gece sözleri! 'Her Gece' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Perdenin Ardındakiler - Her Gece sözleri! 'Her Gece' şarkı sözleri nelerdir?

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Perdenin Ardındakiler - Her Gece sözleri! 'Her Gece' şarkı sözleri nelerdir?

Perdenin Ardındakiler'in yeni şarkısı Her Gece Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 350 bin izlenme ve 19 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Perdenin Ardındakiler - Her Gece şarkı sözleri nelerdir? Her Gece sözleri nelerdir?

29 Ekim tarihinde Youtube'a yüklenen Perdenin Ardındakiler - Her Gece şarkısının sözleri nelerdir araştırılıyor. Perdenin Ardındakiler - Her Gece şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PERDENİN ARDINDAKİLER - HER GECE ŞARKI SÖZLERİ

[1. Kısım]

İçimde bir yerlerde saklı bir şarkın var

Duyamadım onu duyamadım onu

Göz çukurlarından hüzünler kalbine dayanmış

Göremedim onu göremedim onu

[Nakarat Kısmı]

Üzülme geçer dediler

O artık iyi dediler

Düşüyormuş, tutamadım onu

Üzülme geçer dediler

O artık iyi dediler

Düşüyormuş, tutamadım onu

*****

Her gece başucumda

Gülüşlerin aklımın ucundan geçer

Yıllar geçer ben sende kalırım

Her gece başucumda

Gülüşlerin aklımın ucundan geçer

Yıllar geçer ben sende kalırım

[2. Kısım]

İçimde bir yerlerde ağlayan bir çocuk var

Bulamadım onu bulamadım onu

Her pişmanlığının nedeni ben olmuşum

Anlayamadım onu anlayamadım onu

[Nakarat Kısmı]

Üzülme geçer dediler

O artık iyi dediler

Üşüyormuş, saramadım onu

Üzülme geçer dediler

O artık iyi dediler

Üşüyormuş, saramadım onu

*****

Her gece başucumda

Gülüşlerin aklımın ucundan geçer

Yıllar geçer ben sende kalırım

Her gece başucumda

Gülüşlerin aklımın ucundan geçer

Yıllar geçer ben sende kalırım

Her gece başucumda

Gülüşlerin aklımın ucundan geçer

Yıllar geçer ben sende kalırım

Her gece başucumda

Gülüşlerin aklımın ucundan geçer

Yıllar geçer ben sende kalırım

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