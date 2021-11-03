Perdenin Ardındakiler - Her Gece sözleri! 'Her Gece' şarkı sözleri nelerdir?
Perdenin Ardındakiler'in yeni şarkısı Her Gece Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 350 bin izlenme ve 19 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Perdenin Ardındakiler - Her Gece şarkı sözleri nelerdir? Her Gece sözleri nelerdir?
29 Ekim tarihinde Youtube'a yüklenen Perdenin Ardındakiler - Her Gece şarkısının sözleri nelerdir araştırılıyor. Perdenin Ardındakiler - Her Gece şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
PERDENİN ARDINDAKİLER - HER GECE ŞARKI SÖZLERİ
[1. Kısım]
İçimde bir yerlerde saklı bir şarkın var
Duyamadım onu duyamadım onu
Göz çukurlarından hüzünler kalbine dayanmış
Göremedim onu göremedim onu
[Nakarat Kısmı]
Üzülme geçer dediler
O artık iyi dediler
Düşüyormuş, tutamadım onu
Üzülme geçer dediler
O artık iyi dediler
Düşüyormuş, tutamadım onu
*****
Her gece başucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer ben sende kalırım
Her gece başucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer ben sende kalırım
[2. Kısım]
İçimde bir yerlerde ağlayan bir çocuk var
Bulamadım onu bulamadım onu
Her pişmanlığının nedeni ben olmuşum
Anlayamadım onu anlayamadım onu
[Nakarat Kısmı]
Üzülme geçer dediler
O artık iyi dediler
Üşüyormuş, saramadım onu
Üzülme geçer dediler
O artık iyi dediler
Üşüyormuş, saramadım onu
*****
Her gece başucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer ben sende kalırım
Her gece başucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer ben sende kalırım
Her gece başucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer ben sende kalırım
Her gece başucumda
Gülüşlerin aklımın ucundan geçer
Yıllar geçer ben sende kalırım