Perdenin Ardındakiler - Bu Şehir Bugün Sensiz şarkı sözleri
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Perdenin Ardındakiler - Bu Şehir Bugün Sensiz şarkı sözleri

16.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:51
Perdenin Ardındakiler - Bu Şehir Bugün Sensiz şarkı sözleri

Sevilen müzik gruplarından olan Perdenin Ardındakiler, solistin etkileyici, farklı ses tonuyla ve yaptıkları müzikle oldukça dikkatleri çekiyor. Son olarak yeni parçalarını yayımlayan Perdenin Ardındakiler Bu Şehir Bugün Sensiz şarkı sözleri neler? Bu şehir bugün sensiz klibi nerede çekildi?

Perdenin Ardındakiler grubunun yepyeni parçası olan Bu şehir Bugün Sensiz şarkı sözlerini sizler için derledik.

PERDENİN ARDINDAKİLER BU ŞEHİR BUGÜN SENSİZ ŞARKI SÖZLERİ

Beni sev ya da düşmanım ol

Her küfrün bana az geliyor

Önümü göremiyorum

Beni, beni bilene bir kere sor

Artık kalbim yavaş atıyor

Aynaya bakamıyorum

Bu şehir bugün sensiz

Görüyor musun, duyuyor musun sesleri ?

Kalbimden bir hüzün geçti

Senin olmadığın her şehir gri

Beni yollara yollara koy

O sokaklara hapset nefretim ol

Unutma nasıl umutluyduk

Siliniyor izi gizli sevişmelerin

Göz rengini bile unutuyorum

Sen nasıl dayanıyorsun ?

Bu şehir bugün sensiz

Görüyor musun, duyuyor musun sesleri ?

Kalbimden bir hüzün geçti

Senin olmadığın her şehir gri

PERDENİN ARDINDAKİLER KLİBİ NEREDE ÇEKİLDİ?, YÖNETMEN KİM?

Yeni şarkının klibinin cast'ı aşağıdaki gibidir:

Directed by Silvyo Behmoaras

Producer, Music : Direnc

Vocals, Lyricist : Doruk Ereşter

Mastering Engineer : Lex Barkey

Art : Ece Gauer

Strings Recording : İstanbul Strings

Cast : Kaan Turgut & Hande Yılmaz

Production : Recep Çakıroğlu

Director of Photography: Can Dolu

Color : Ercan Küçük & The Post Brothers

Hair & Makeup : Tamay Karaloğlu

Camera Team: Umut Özbay & Ahmet Polat

Production Team : Erdal Güler & Taner Güler & Recep Solmaz & Ünal Taş

Backstage : Alper Yedek

Costume Assistant : Büşra Hızır

Light Company : Işık Tasarım

Light Chief : Emre Çölükoğlu

Set Team : Hg Set Grip

Editing : Silvyo Behmoaras

PERDENİN ARDINDAKİLER BU ŞEHİR BUGÜN SENSİZ DİNLE!

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