Perdenin Ardındakiler - Bu Şehir Bugün Sensiz şarkı sözleri
Sevilen müzik gruplarından olan Perdenin Ardındakiler, solistin etkileyici, farklı ses tonuyla ve yaptıkları müzikle oldukça dikkatleri çekiyor. Son olarak yeni parçalarını yayımlayan Perdenin Ardındakiler Bu Şehir Bugün Sensiz şarkı sözleri neler? Bu şehir bugün sensiz klibi nerede çekildi?
Perdenin Ardındakiler grubunun yepyeni parçası olan Bu şehir Bugün Sensiz şarkı sözlerini sizler için derledik.
PERDENİN ARDINDAKİLER BU ŞEHİR BUGÜN SENSİZ ŞARKI SÖZLERİ
Beni sev ya da düşmanım ol
Her küfrün bana az geliyor
Önümü göremiyorum
Beni, beni bilene bir kere sor
Artık kalbim yavaş atıyor
Aynaya bakamıyorum
Bu şehir bugün sensiz
Görüyor musun, duyuyor musun sesleri ?
Kalbimden bir hüzün geçti
Senin olmadığın her şehir gri
Beni yollara yollara koy
O sokaklara hapset nefretim ol
Unutma nasıl umutluyduk
Siliniyor izi gizli sevişmelerin
Göz rengini bile unutuyorum
Sen nasıl dayanıyorsun ?
Bu şehir bugün sensiz
Görüyor musun, duyuyor musun sesleri ?
Kalbimden bir hüzün geçti
Senin olmadığın her şehir gri
PERDENİN ARDINDAKİLER KLİBİ NEREDE ÇEKİLDİ?, YÖNETMEN KİM?
Yeni şarkının klibinin cast'ı aşağıdaki gibidir:
Directed by Silvyo Behmoaras
Producer, Music : Direnc
Vocals, Lyricist : Doruk Ereşter
Mastering Engineer : Lex Barkey
Art : Ece Gauer
Strings Recording : İstanbul Strings
Cast : Kaan Turgut & Hande Yılmaz
Production : Recep Çakıroğlu
Director of Photography: Can Dolu
Color : Ercan Küçük & The Post Brothers
Hair & Makeup : Tamay Karaloğlu
Camera Team: Umut Özbay & Ahmet Polat
Production Team : Erdal Güler & Taner Güler & Recep Solmaz & Ünal Taş
Backstage : Alper Yedek
Costume Assistant : Büşra Hızır
Light Company : Işık Tasarım
Light Chief : Emre Çölükoğlu
Set Team : Hg Set Grip
Editing : Silvyo Behmoaras