Perçinlemek ne demek? Perçinlemek anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Perçinlemek, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Perçinlemek ne demek? Perçinlemek anlamı ne? İşte, Perçinlemek kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Perçinlemek kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Perçinlemek anlamı ne? Perçinlemek ne demek?
PERÇİNLEMEK NE DEMEK?
Perçinlemek:
1. -i Bir bağıntıyı perçinle tutturmak.
2. -i İki veya daha çok parçayı, karşılıklı bölümlerini birbiri üzerinde ezerek birleştirmek.
3. -i, mecaz Sağlamlaştırmak, güçlendirmek:
"Yüksek sosyeteye girmek, orada tutunmak, adını perçinlemek istiyordu." - Nadir Nadi