Pera Müzesi'nin "Yarına Notlar" sergisi, yeni videolarla genişletiliyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Uluslararası Bağımsız Küratörler (ICI) girişiminin "Yarına Notlar" sergisi kapsamında, sanatçı Cao Guimares, Shezad Dawood ve Daniela Ortiz'in videolarını izleyicilerle buluşturuyor.

Pera Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, sergi boyunca her cumartesi Pera Müzesi Oditoryumu'nda gösterilecek eserler, yeni küresel gerçekliği sanatçıların merceğinden gözler önüne sererken, dünyanın ve insanlığın geleceğini yeniden düşünmeye davet ediyor.

ICI tarafından hayata geçirilen "Yarına Notlar" sergisi, 25 ülkeden 30 sanatçının salın ile daha görünür hale gelen yeni küresel gerçekliği yansıtan eserlerini bir araya getiriyor.

Serginin bir parçası olarak Brezilyalı sanatçı ve yönetmen Cao Guimaraes'in, Beto Magalhaes ve Lucas Bambozzi ile birlikte çektiği "Sonsuz Olanın Sonu", Pakistan asıllı İngiliz sanatçı Shezad Dawood'un kısa film serisi "Leviathan", Perulu sanatçı ve aktivist Daniela Ortiz'in 2012-2019 arasında her 12 Ekim günü gerçekleştirdiği eylemlerde çektiği videolar izleyicileriyle buluşuyor.

Yarına Notlar sergisinin bir parçası olarak gösterime sunulan videolar, 6 Mart'a kadar her cumartesi 15.00 - 18.30 arasında Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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