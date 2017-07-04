Pepe Geliyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde sürdürüyor. Siyah beyazlılarda transferin gözde ismi Pepe ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. İki tarafında avukatları şu an anlaşmaya son şeklinin verilmesi bekleniyor. Siyah beyazlılar, Pepe ile prensip anlaşmasına vardı. Portekizli defans oyuncu ile anlaşmanın tamamlanması durumunda Pepe'nin bu gece İstanbul'a gelecek ve yarın siyah beyazlı kulüp Pepe'ye imza töreni düzenleyecek.