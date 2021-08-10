Pentagon: Afganistan'daki durum Afgan sivil ve askeri liderliğine bağlı
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Pentagon: Afganistan'daki durum Afgan sivil ve askeri liderliğine bağlı

Pentagon: Afganistan'daki durum Afgan sivil ve askeri liderliğine bağlı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan basın açıklamasında, Afganistan'daki durumun Afgan sivil ve askeri liderliğine bağlı olduğu ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün yapılan basın açıklamasında, Afganistan'daki durumun Afgan sivil ve askeri liderliğine bağlı olduğu ifade edildi. Taliban güçlerinin ülkede en az beş eyalet başkentini ele geçirdiği belirten Basın Sekreteri John F. Kirby, ülkedeki savaşın "Açıkça doğru yönde gitmediğini" söyledi. Kirby, ABD'nin mümkün olduğunda ve gerektiğinde hava saldırıları ile ufuk ötesi terörle mücadele desteği vereceğini de ayrıca vurguladı.

Pentagon'dan dün yapılan basın açıklamasında Afganistan'a yönelik değerlendirme yapan Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin'in diğer ülkelerin endişelerini paylaştığını, Afgan kuvvetlerinin kabiliyeti olduğunu ve savaş alanında büyük bir fark yaratacak kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Kirby, ABD'nin gerektiğinde hava saldırıları ve ufuk ötesi terörle mücadele desteği vereceğini de ayrıca vurguladı.

Kirby, Afgan hükümetinin 300 binden fazla asker ve polis gücüne sahip olduğunu belirterek Afgan ordusunun, ABD'nin desteklemeye ve geliştirmeye devam ettiği bir hava kuvveti olduğunu ifade etti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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