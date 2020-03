Penelope Cruz kimdir? Penelope Cruz kaç yaşında, nereli?

02.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:26

Birçok başarılı film ve dizide rol almış ünlü oyuncu İspanyol asıllı Penelope Cruz,başarılı oyunculuğu ile sinema severlerin büyük beğenisini kazanmıştır. Oynadığı filimlerin etkisiyle ünü dünyanın her yerine yayılan başarılı oyuncu ile ilgili merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

PENELOPE CRUZ KİMDİR?

Penelope Cruz doğum tarihi: 28 Nisan 1974

Penelope Cruz kaç yaşında: 45 yaşında

Penelope Cruz nereli: Madrid-İspanya

Penelope Cruz eş: Javier Bardem

PENELOPE CRUZ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Tam adı Penélope Cruz Sánchezolan ünlü oyuncu 28 Nisan 1974 yılında İspanya'nın özerk bölgelerinden biri olan Alcobendas'da doğdu. Gençlik yıllarında dansçılık yapan Penelope Cruz oynadığı dizi ve filimler ile dünyada büyük bir hayran kitlesi yakalamıştır. Oynadığı ilk film olan Jamon'un (1992) Yabancı Dilde Film dalında Akademi Ödülü (Oscar) kazanmasıyla hayatı değişmiş ve yeni bir kariyer başlangıcı yapmak üzere 1993 yılında aldığı teklif üzerine Frame adlı dizide oynamak için ABD'ye gitti. Vicky Cristina Barcelona filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında da Akademi Ödülü (Oscar) almıştır.

PENELOPE CRUZ EVLİLİKLERİ

Javier Bardem ile 13 Temmuz 2010 yılında evlenmiştir. Leo Encinas Cruz veLuna Encinas Cruz adında iki çocuk sahibidir.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Belle Époque ve Jamón, jamón - 1992

Love Can Seriously Damage Your Health (El amor perjudica seriamente la salud) ve Open Your Eyes (Abre los ojos) (Aç Gözünü) - 1997

The Girl of Your Dreams (La niña de tus ojos), Live Flesh (Carne trémula) ve Don Juan - 1998

All About My Mother (Todo sobre mi madre) - 1999

All the Pretty Horses ve Woman on Top - 2000

Don't Tempt Me (Bendito infierno), Blow, Captain Corelli's Mandolin ve Vanilla Sky - 2001

Fanfan la tulipe ve Gothika 2003

Head in the Clouds, Don't Move (Non ti muovere) ve Noel - 2004

Sahara - 2005

Chromophobia, Bandidas ve Volver 2006

The Good Night ve Manolete - 2007

Aşkın peşinde ve Vicky Cristina Barcelona 2008

G-Force, Broken Embraces (Los abrazos rotos) Nine - 2009

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde - 2010

To Rome with Love ve Twice Born - 2012

I'm So Excited! ve Danışman 2013

The Boxtrolls - 2014

Ma Ma- 2015

Zoolander, Grimsby ve The Queen of Spain - 2016

Loving Pablove Doğu Ekspresinde Cinayet - 2017

Herkes Biliyor - 2018

Dolor y gloria ve Wasp Network 2019

355 - 2021