Pendik'teki gecekondu yandı
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Pendik'teki gecekondu yandı

Pendik'te bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

14.12.2019 19:29 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:31
Pendik'teki gecekondu yandı

'te bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Şeyh Şamil Caddesi'ndeki gecekonduda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.

verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik sobasından çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pendik'teki gecekondu yandı
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