Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor - Haber

Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor

Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor Telefon ile siparişi alan ekipler istenen malzemeleri yaşlılara götürüyor Pendik Belediyesi korona virüsü nedeniyle dışarı çıkmayan yaşlıların market alışverişini yapıyor Pendik'te korona...

20.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:47
Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor

Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor

Telefon ile siparişi alan ekipler istenen malzemeleri yaşlılara götürüyor

Pendik Belediyesi korona virüsü nedeniyle dışarı çıkmayan yaşlıların market alışverişini yapıyor

İSTANBUL - Pendik'te korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkmayan yaşlıların market ihtiyaçlarını zabıta ekipleri ile karşılıyor. Telefon ile sipariş alan ekipler ardından istenenleri yaşlıların evine götürüyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Vatandaşların yetkililerin "evlerinizden çıkmayın" uyarısına uymaya başlandı. Pendik Belediyesi de bu kapsamda ilçe genelinde evlerinde çıkmayan yaşlılara ekipleri ile market hizmeti veriyor.

Salgının oluşturduğu riskleri azaltmak adına ilçe sınırlarında yaşayan dezavantajlı durumda olan 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra engelli, evde bakım hastası, kronik rahatsızlığı bulunan acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir telefon hattı kuruldu. Kurulan bu çağrı merkezini arayan yaşlılar belediyeden ekip talebinde bulunuyor. Talebi değerlendiren belediye adrese zabıta ekipleri yönlendiriyor. Adrese giden zabıta ekipleri evdeki temel ihtiyaçların neler olduğunun listesini yaparak marketten alışveriş yaparak ihtiyaç sahibine teslim ediyor. Dolandırıcılığı önlemek adına yaşlılara yardıma gelecek olan zabıta ekiplerinin kimlik bilgileri veriliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Pendik Belediyesi Zabıta Müdürü Kenan Güler, "Ülkemizde korona virüsünü önlemek adına bir dizi tedbirler alıyoruz. Risk gurubunda olan yaşlılarımıza dönük, 65 yaşın üstünde olan, kimsesiz olan, bakıma muhtaç ve dışarında alışverişini karşılamayacak olan kişiler bizi aramaları durumunda onların haftalık temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir ekip oluşturduk" şeklinde konuştu.

66 Yaşındaki Mustafa Bekar, "Pendik Belediyesi'ne, çalışanlarına ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Zabıta kardeşlerimizi gönderdiler. Korona virüsü nedeniyle dışarı çıkmaya korkuyorum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haber
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Haber
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor Haber
Herkes kovid-19'a kilitlendi ancak daha tehlikeli bir hastalık var! Üstelik virüsten hızlı yayılıyor
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Monaco Prensi II. Albert'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Koronavirüs oturumunda bayılan Hollandalı Bakan Bruins istifa etti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sinan Akçıl Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Metin Oktay Metin Oktay Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Pendik'te yaşlıların market alışverişini korona tedbirleri çerçevesinde zabıta ekipleri yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 15:29:59. #1.15#
title